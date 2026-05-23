Un nuovo treno che raggiunge i 650 kmh ha effettuato un test di successo, attraversando una tratta di circa 100 km in pochi minuti. La prova si è svolta su una linea dedicata, senza fermate intermedie. La tecnologia utilizzata deriva da un progetto asiatico e punta a competere con i voli aerei di breve e medio raggio. La sperimentazione riguarda anche le possibili applicazioni in altri paesi europei.

? Punti chiave Come cambierà l'economia della provincia milanese con treni così veloci?. Quali tecnologie asiatiche potrebbero essere importate nei corridoi europei?. Perché l'Europa fatica a raggiungere gli standard ferroviari dell'Estremo Oriente?. Chi gestirà il rischio di isolamento delle zone fuori dai corridoi?.? In Breve Milano interseca i corridoi TEN-T Scandinavo-Mediterraneo, Mediterraneo e Reno-Alpi.. Opere strategiche includono Brennero, Torino-Lione, Terzo Valico e sistema AlpTransit.. Tecnologia Maglev giapponese e cinese punta a velocità di 650 kmh.. Il potenziamento ferroviario mira a ridurre i voli interni in Europa.. Milano punta a diventare il cuore pulsante di una rete di metropoli europee grazie alla prospettiva di treni capaci di raggiungere i 650 chilometri orari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano al centro d’Europa: treni a 650 km/h sfidano gli aerei

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