Ad aprile 2026, diversi scioperi coinvolgono il settore dei trasporti, con cancellazioni e variazioni di orari di bus, treni e voli. Questi scioperi sono programmati in vari giorni e orari, creando disagi per chi deve spostarsi. La situazione segue un mese di marzo caratterizzato da problemi per i viaggiatori, con manifestazioni di protesta che interessano principalmente il trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Sono previste diverse agitazioni sindacali locali e nazionali. Tutto quello che c'è da sapere Dopo un marzo di disagi per chi viaggia, lavora o semplicemente vive in città, anche il mese di aprile 2026 è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. In misura minore saranno coinvolti altri settori pubblici e privati. Sono previste, infatti, diverse agitazioni sindacali, locali e nazionali. Il calendario degli scioperi di aprile è in costante aggiornamento, ma alcune date chiave sono già confermate. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Aprile è un mese pieno di scioperi. Bus, aerei e treni: le date e gli orari

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