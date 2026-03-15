Voli e treni più cari a Pasqua fino a 418 euro per gli aerei in Italia

Durante le festività pasquali, i prezzi dei voli e dei treni in Italia sono aumentati sensibilmente, con costi che raggiungono fino a 418 euro per i voli. Le tariffe più alte riguardano le destinazioni turistiche, e le variazioni si sono manifestate in particolare in prossimità delle date di Pasqua. I passeggeri hanno notato un incremento dei costi rispetto ai periodi normali.

Si stanno verificando un forti rincari sui voli e sui viaggi in treno per le destinazioni turistiche italiane in corrispondenza dei giorni delle vacanze pasquali. I prezzi superano anche i 400 euro per gli aerei e i 180 euro per l’alta velocità, nonostante manchino ancora 20 giorni all’inizio delle festività. Questa tendenza non è però dovuta solo all’aumento della domanda da parte dei turisti. La guerra in Medio Oriente sta facendo aumentare i prezzi dei carburanti, inclusi quelli per gli aerei, e dell’energia elettrica utilizzata dai treni. Si attendono quindi altri rincari Voli sempre più cari per le vacanze di Pasqua. L’associazione dei consumatori Assoutenti ha segnalato un aumento anomalo dei prezzi dei voli in concomitanza con i giorni delle vacanze pasquali del 2026, che si svolgeranno agli inizi di aprile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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