Milan verso la Champions | Allegri e Modric puntano al traguardo

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Milan si avvicina alla fase decisiva di Champions League con Allegri e Modric pronti a puntare alla qualificazione. Allegri ha firmato un nuovo contratto che rafforza il suo ruolo, mentre Modric si allena con la squadra. Leao ha risposto sui social a critiche rivoltegli da alcuni tifosi. La squadra si prepara alle ultime gare, con attenzione alle strategie di Allegri e alle prestazioni di Modric e Leao.

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? Domande chiave Come influenzerà il successo in Champions il potere contrattuale di Allegri?. Chi sono i critici a cui Leao ha risposto sui social?. Perché la presenza di Cardinale a Genova cambia la gestione societaria?. Quale ruolo avrà Modric con la maschera nella sfida contro il Cagliari?.? In Breve Allegri sfrutterà la striscia di 24 partite d'imbattibilità per trattare con Cardinale e Tare.. Modric giocherà contro il Cagliari indossando una maschera protettiva dopo la frattura allo zigomo.. Nkunku ha alternato la titolarità con i centravanti Gimenez e Fullkrug nel finale stagionale.. Leao ha pubblicato un post sui social rispondendo indirettamente alle critiche di Cassano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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