Milan col fiato sospeso | in pericolo la Champions Allegri… e Modric

La squadra di calcio di Milano rischia di perdere punti importanti in vista delle prossime partite di Champions League, mettendo a rischio la qualificazione. L'allenatore è sotto pressione a causa delle recenti prestazioni, mentre un giocatore chiave ha riportato un infortunio che potrebbe limitarne la presenza in campo. La situazione attuale ha generato grande attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, con i media che seguono gli sviluppi in tempo reale.

2026-05-05 12:54:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Dopo la diagnosi della frattura dello zigomo, subita in un brutale scontro con Manuel Locatelli a tutti ‘tifosi’ del Milano A loro passava per la testa la stessa cosa: E se Milan-Juve fosse stata l’ultima partita di Luka Modric a San Siro? Sarebbe un’ingiustizia. La storia d’amore tra Luka e Milan iniziato molto prima di questa stagione, quando il croato era solo un bambino rincorrendo una palla per i cortili nel mezzo della guerra dei Balcani, meriterebbe un finale molto diverso. Non uno grigio e senz’anima come quel Milan-Juve.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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