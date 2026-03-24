Calciomercato Milan colpo a sorpresa in attacco | dalla Premier spunta lui
Il Milan continua la sua stagione pensando solamente ad una cosa: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dopo il bruttissimo ottavo posto dello scorso anno, il Diavolo di Massimiliano Allegri vuole assolutamente ritornare a giocare la Champions League. Proprio per questo, in estate la dirigenza rossonera vorrebbe migliorare la propria rosa a disposizione. Il centrocampo, a differenza del reparto arretrato, sarebbe quello più completo. L'unico punto di domanda è legato a Luka Modric: continuerà la sua carriera con i rossoneri? In caso negativo, il Milan si muoverà per cercare di rimpiazzare l'addio del croato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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