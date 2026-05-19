Il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello in vista della partita di domenica sera contro il Cagliari allo stadio di San Siro. La squadra si prepara con tre rientri nel gruppo, tra cui quello di Leão, che potrebbe disputare quella che potrebbe essere la sua ultima partita a San Siro con la maglia rossonera. La sfida si avvicina e i giocatori si allenano con intensità in vista dell’incontro.

Archiviato il prezioso successo per 2-1 sul campo del Genoa, che ha interrotto la striscia negativa delle sconfitte contro Sassuolo e Atalanta, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo. Questo pomeriggio, intorno alle ore 15:30, la squadra si ritroverà nel centro sportivo di Milanello con un unico obiettivo: preparare nei minimi dettagli l'ultima e decisiva sfida di campionato contro il Cagliari. Domenica 24 maggio alle ore 20:45, a San Siro, il Diavolo si giocherà l'accesso alla prossima Champions League contro i sardi guidati da Fabio Pisacane, già aritmeticamente salvi. In caso di parità o passo falso, il Milan dovrà affidarsi ai risultati delle dirette concorrenti: Roma, Como e Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, verso il Cagliari con tre rientri: per Leão può essere l’ultima partita a San Siro

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