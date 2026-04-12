Dopo i fischi di ieri a San Siro, la situazione di Rafa Leao si è fatta più complicata per il club di appartenenza. La sua clausola rescissoria, il costo e le eventuali offerte di club stranieri sono al centro dell'attenzione. La partecipazione al Mondiale ha influenzato i discorsi sul suo futuro, mentre diverse società hanno manifestato interesse per l’attaccante portoghese. La situazione rimane in evoluzione, con dettagli ancora da definire.

“L’ottimista in ogni difficoltà vede un’opportunità”. Questo è Winston Churchill, che abitava vicino allo stadio del Chelsea e tifava Qpr, ma vale per tutti i direttori sportivi, soprattutto a Londra. Rafa Leao è in difficoltà con il Milan e per i club stranieri è un’opportunità di business. Mai è stato in rapporti così cattivi con i suoi tifosi. Mai, dopo il rinnovo, è stato possibile chiamare il Milan e avviare una trattativa per un prezzo così ragionevole. In quattro domande, vediamo qual è la situazione di partenza e come può essere il mercato di Leao nei prossimi mesi. Il Milan ha in mano proposte per Leao? Negativo. A metà aprile è molto difficile avere offerte sul tavolo e per Rafa il tema non si pone: non ci sono trattative in corso, nessun grande club si è mosso per lui in questi mesi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Leao è sul mercato: quanto costa, chi lo vuole, la clausola, il peso del Mondiale

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