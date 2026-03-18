Il mercato invernale del Milan si concentra sul settore offensivo, con il direttore sportivo Igli Tare che sta valutando diversi profili. Tra i nomi sul tavolo ci sono giocatori pronti a rinforzare l’attacco e a portare novità alla rosa dei rossoneri. La squadra cerca una soluzione immediata per migliorare le prestazioni offensive e rispondere alle esigenze della stagione.

Non è un mistero che il Milan si stia muovendo sul mercato per regalare ad Allegri un attaccante di caratura internazionale. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare, insieme al resto della dirigenza, sta valutando diversi profili. L'obiettivo è rinforzare la rosa, in particolare il reparto offensivo, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni. La qualificazione in Champions League, ormai davvero a un passo, garantirebbe al Diavolo un incasso extra da investire per il centravanti. Uno dei nomi più caldi, al momento, è quello di Mateo Retegui. Lo scorso venerdì sera Igli Tare ha cenato con Alessandro Moggi, procuratore dell'ex Atalanta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, serve una scossa in attacco: ecco chi potrebbe fare davvero al caso del Diavolo

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