Un nuovo nome si aggiunge alla lista dei possibili acquisti del Milan per la prossima stagione. Si tratta di Troy Parrott, attaccante attualmente in squadra. La società rossonera sta valutando diverse opzioni per rafforzare il reparto offensivo, che dovrebbe subire cambiamenti significativi. La volontà è di trovare la soluzione migliore per il tecnico in vista delle prossime competizioni.

Uno dei reparti del Milan che verrà cambiato in maniera netta in vista della prossima stagione è quello dell’attacco con i rossoneri che sono alla ricerca della miglior soluzione da regalare a Massimiliano Allegri. Milan, spunta Parrott per l’attacco (Ansa Foto) – calciomercato.it Da tempo circolano diversi nomi attorno al mondo rossonero, da Dusan Vlahovic a Moise Kean, passando per Robert Lewandowski anche se nessuna di queste appare una pista percorribile per la prossima stagione. Stando a quanto affermato da Ekrem Konur, nel mirino dei rossoneri sarebbe finito Troy Parrott, attaccante irlandese classe 2002 in forza all’AZ Alkmaar. Oltre ai rossoneri anche il Borussia Dortmund sarebbe sulle tracce della punta che, in questa stagione, tra campionato e coppe è già a quota 26 reti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Spunta un nome nuovo per l’attacco del Milan: piace Troy Parrott

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