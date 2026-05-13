Il giornalista Franco Ordine ha commentato la situazione dell'allenatore del Milan, affermando che non dovrebbe rimanere alla guida della squadra. Ordine ha anche sottolineato l’esistenza di un problema di fondo che riguarda il club e la gestione tecnica. La sua analisi si concentra sulla necessità di un cambiamento e sulla prospettiva di un nuovo assetto per la squadra rossonera.

Il Milan di Massimiliano Allegri continua a fare fatica nelle ultime otto giornate di campionato: prendiamo la partita contro la Lazio come spartiacque della seconda parte della stagione dei rossoneri. Il Diavolo, infatti, si stava giocando lo Scudetto con l'Inter, con la possibilità di accorciare e provare una clamorosa rimonta. La sconfitta contro la Lazio, ha fatto crollare i numeri dei rossoneri: nelle ultime 8 giornate di campionato, il Milan ha perso 5 partite, con due vittorie e un pareggio. 7 punti conquistati sui 24 disponibili, con 6 gol segnati e 12 gol subiti. Ovviamente, anche il lavoro di Massimiliano Allegri è sotto le critiche di tifosi e giornalisti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ordine è sicuro: “Allegri non deve restare. C’è un problema di fondo”

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