Il Real Madrid tenta Allegri | ci sarebbe tutto per restare al Milan ma a fine stagione …

Il Real Madrid ha manifestato interesse per l'allenatore Massimiliano Allegri, che quest’anno è tornato a guidare il Milan dopo undici anni. Nonostante ci siano possibilità di restare al club rossonero, si parla di un’offerta o di un'opportunità che potrebbe arrivare a fine stagione. Allegri è al centro di questa attenzione, mentre il suo futuro rimane ancora da definire.

Il quotidiano romano ha ricordato Allegri sia stato già vicino al Real Madrid per due volte negli ultimi anni. La prima volta risale al 2019, quando Allegri, dopo un quinquennio alla Juventus, sarebbe potuto approdare alla 'Casa Blanca'. Scelse, invece, di prendersi un anno di pausa dopo i tanti successi riportati a Torino. Quindi, nel 2021, il secondo tentativo di Florentino. Quella volta, Allegri e il Real Madrid si accordarono per un contratto triennale da 8,5 milioni di euro netti a stagione. Prima delle firme e della presentazione ufficiale, però, ad Allegri arrivò la chiamata dell'amico Andrea Agnelli, allora Presidente della Juventus, che gli chiedeva la disponibilità di tornare a Torino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Allegri al Real Madrid, così Florentino può tentarlo: retroscena e scenariL'allenatore toscano è corteggiato dagli spagnoli, ma ha un contratto con il Milan fino al 2027 con opzione di un ulteriore anno ... corrieredellosport.it

