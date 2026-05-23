Milan nuovo ingresso in società? Colloqui tra Cardinale e Vago la situazione

Il proprietario del Milan ha incontrato un rappresentante della società di investimento per discutere di un possibile ingresso nel capitale del club. I colloqui si sono svolti in modo riservato e non sono stati comunicati dettagli sui termini dell’eventuale operazione. La trattativa riguarda una quota di minoranza, senza conferme ufficiali sulla sua realizzazione. La decisione finale potrebbe dipendere anche dai risultati sportivi della squadra in questa stagione.

Il futuro del Milan non si deciderà solo sul campo domenica contro il Cagliari. Nelle ultime ore stanno prendendo sempre più campo delle ipotesi legate a possibili ribaltoni societari. Dopo avervi parlato della possibile permanenza di Igli Tare al Milan, prende sempre più campo la possibilità dell'ingresso di un nuovo socio di minoranza nel club rossonero. Cardinale, infatti, avrebbe già avuto dei primi contatti. Secondo alcune forti, Gerry Cardinale, patron rossonero, e Vago avrebbero avuto già dei contatti che, però non sono recenti: i colloqui risalirebbero a mesi fa. Il legame tra MSC e il Milan, dopotutto, è già solido: la compagnia, infatti, è lo sponsor di manica dei rossoneri, una partnership che garantirebbe al club circa 5 milioni all'anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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