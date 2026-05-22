Il proprietario del club ha annunciato ufficialmente l'acquisto di un nuovo centrocampista, Goretzka, come parte delle operazioni di mercato in corso. Contestualmente, sono stati presi accordi per rinnovare il contratto dell'allenatore, che continuerà a guidare la squadra anche nella prossima stagione. A partire da lunedì, il dirigente di proprietà inizierà a pianificare l'organizzazione della rosa, concentrandosi sulla costruzione del team per l'annata futura. La società ha confermato l'intenzione di mantenere la stabilità della guida tecnica e di rafforzare la formazione.

Gerry Cardinale sarà a San Siro per Milan-Cagliari. Solo un imprevisto dell'ultimo momento può far cambiare i programmi del numero uno di RedBird che domenica spera di festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League prima di. voltare pagina e ridisegnare da lunedì in poi il Milan 2026-27. Partendo naturalmente dalla conferma di Allegri e da un rimpasto nell'organigramma dirigenziale. Con l'ingresso nelle prime quattro, per il tecnico livornese scatterà automaticamente un anno in più di contratto (nuova scadenza 30 giugno 2028) e l'americano vuole che Max non abbia dubbi sulla permanenza a Milanello. Gli parlerà e gli ribadirà il progetto che lo vede al centro del Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, la svolta di Cardinale: prende Goretzka, blinda Allegri e in società...

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