Il Nizza avrebbe avviato contatti con Moncada, un giocatore attualmente in forza al Milan. La possibile cessione potrebbe creare tensioni con la società rossonera, che considera il giocatore una figura sgradita. La trattativa si sarebbe sviluppata prima della partita contro il Cagliari. Non sono stati resi noti dettagli sull’accordo o sulle tempistiche, ma la notizia è stata rivelata da un giornalista specializzato nel calcio.

Il Milan potrebbe essere alla vigilia di una rivoluzione societaria. A poche ore dalla sfida decisiva contro il Cagliari, ci sono sempre più indiscrezioni su un possibile ribaltone, con i nomi di Giorgio Furlani e Moncada a forte rischio addio. Due possibili cambi che potrebbero avere un impatto molto importante sul futuro del Milan. Ecco gli ultimi dettagli in merito. Come riportato dal giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport, il futuro di Geoffrey Moncada può essere lontano dal Milan e di nuovo in Ligue 1. Il capo scout rossonero ha avuto contatti con il Nizza ed è previsto un approfondimento in settimana. Come ha rivelato 'La Repubblica' in mattinata, il dirigente sarebbe una persona sgradita nel Centro Sportivo di Milanello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Moncada può andare al Nizza: contatti. Sarebbe una figura sgradita a Milanello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

André si dichiara al Diavolo: "Al Corinthians sto bene, ma andare al Milan sarebbe un sogno"Continua il corteggiamento tra il Milan e André, classe 2006 del Corinthians, ormai da tempo inserito nella lista degli obiettivi dei rossoneri.

Milan, Furlani e Moncada verso l’addio: può cambiare il futuro di TareMilan-Cagliari è una partita da cui passerà gran parte del futuro dei rossoneri: in caso di vittoria, il Diavolo sarebbe in Champions League.

Milan: Moncada può andare via. Geoffrey Moncada è fortemente a rischio ed è considerato anche lui vicino all'addio. #calciomercato x.com

Milan, quel diavolo che non veste più Prada. Cardinale apre il processo: Tare ha le valigie in mano. Gli scenariIl patron rossonero considera un fallimento l’eventuale mancata Champions. Dopo il vertice di Londra, tutte le posizioni sono in bilico ... affaritaliani.it

Milan, Cardinale incontra Ibrahimovic: Non andare in Champions sarebbe un fallimento. Rivaluterò tuttiGerry Cardinale ha incontrato Zlatan Ibrahimovic e i vertici del Milan a Londra nel momento più difficile della stagione rossonera ... fanpage.it