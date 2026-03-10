André si dichiara al Diavolo | Al Corinthians sto bene ma andare al Milan sarebbe un sogno

André, il giovane calciatore brasiliano nato nel 2006, ha dichiarato di trovarsi bene al Corinthians ma ha anche ammesso che trasferirsi al Milan sarebbe un sogno. Durante un'intervista, ha rotto il silenzio parlando apertamente delle sue aspirazioni, anche se ha precisato che la trattativa con i rossoneri è ancora complicata. La situazione rimane in stand-by, con il giocatore che si apre alle possibilità future.

Continua il corteggiamento tra il Milan e André, classe 2006 del Corinthians, ormai da tempo inserito nella lista degli obiettivi dei rossoneri. L'attaccante brasiliano ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda, confessandosi in un'intervista a GloboEsporte. "Se andassi al Milan vivrei un sogno", ha dichiarato, sbilanciandosi dopo che la trattativa tra il Diavolo e il club brasiliano aveva subito una brusca frenata nelle scorse settimane. Sembrava una questione di dettagli, con un'operazione che si potesse chiudere per una cifra intorno ai 14 milioni di euro, ma a fermare l'operazione è intervenuto il presidente del Corinthians Omar Stabile, dopo aver ascoltato il malcontento e dei tifosi e, soprattutto, il parere contrario dell'allenatore, Dorival Junior. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

