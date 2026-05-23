Milan | momenti decisivi per il futuro europeo

Il Milan si gioca la qualificazione europea in 90 minuti contro il Cagliari. Alla vigilia della partita, l’allenatore ha affermato che questa sfida di San Siro è decisiva per la stagione dei rossoneri.

Il Milan si prepara a vivere novanta minuti decisivi per il proprio futuro europeo. Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Massimiliano Allegri ha scelto toni diretti e concreti, sottolineando quanto il match di San Siro rappresenti il crocevia della stagione rossonera. L’obiettivo Champions è ancora nelle mani del Diavolo e il tecnico livornese ha chiesto massima concentrazione a tutto l’ambiente, senza lasciarsi distrarre dalle voci sul futuro societario e tecnico. Durante la conferenza stampa di Milanello, Allegri ha definito la gara contro i sardi “la più importante della stagione”, insistendo soprattutto sull’atteggiamento che la squadra dovrà avere in campo. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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Serie A - Milan-Atalanta può essere ancora decisiva

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