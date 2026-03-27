Leao non solo l’infortunio | mesi decisivi per il suo futuro al Milan In società tempo di valutazioni

Il calciatore è partito per il Portogallo per sottoporsi a cure e terapie in vista del recupero dall’infortunio all’adduttore. La sua assenza prolungata ha portato il club a riflettere sulle prossime mosse nel mercato e sulla possibilità di trovare alternative per la rosa. I mesi a venire saranno decisivi per le decisioni riguardanti il suo futuro con il club.

Milan, Leao continua con il suo lavoro per recuperare dal suo infortunio all'adduttore. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il programma di recupero partirà dal Portogallo. Leao si dovrebbe allenare da solo, passando tempo con la famiglia cercando di recuperare. Il lavoro specifico sarebbe mirato proprio a questo fine in vista del finale di stagione col Milan e del Mondiale. L'eventuale disponibilità contro il Napoli verrà valutata in settimana a Milanello. Secondo la rosea i prossimi mesi potrebbero essere decisivi anche per il futuro al Milan dell'attaccante portoghese che ha un contratto in scadenza nel 2028. Secondo il quotidiano anche all'interno della società sarebbe arrivato il tempo delle valutazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Leao non solo l’infortunio: mesi decisivi per il suo futuro al Milan. In società tempo di valutazioni Articoli correlati Leao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioniLeao Milan, quale futuro per il rossonero? La permanenza a giugno non è più scontata, in corso valutazioni Celik Roma, nessun accordo con altri club:... Leggi anche: Leao assente per infortunio in Milan-Torino: oggi gli esami. Chi al suo posto? Allegri sorprende tutti Approfondimenti e contenuti su Leao non solo l'infortunio mesi... Temi più discussi: Di Canio attacca di nuovo Leao: Senza di lui il Milan fa più gol, è più solido; Milan, Leao infortunato ma convocato dal Portogallo. Allegri: Non può giocare; Leao, risentimento all'adduttore: salta il Torino. La scelta di Allegri per sostituirlo; Milan, esami per Leao: escluse lesioni, quando può tornare. Infortunio Leao, l’attaccante rossonero proseguirà nel suo iter dopo aver svolto le visite legate al problema all’adduttoreInfortunio Leao, l’attaccante rossonero proseguirà nel suo iter dopo aver svolto le visite legate al problema all’adduttore Le condizioni di Rafael Leao continuano a tenere con il fiato sospeso il Mil ... milannews24.com Infortunio Leao: cosa filtra verso Napoli-Milan 31^ giornataInfortunio Leao – La sosta per le Nazionali di questo fine marzo consentirà al Milan allenato da Massimiliano Allegri di perfezionare il recupero di diversi infortunati che popolano l’infermeria. fantamaster.it #Milan, si cambia tutto: #Allegri pensa al cambio modulo contro il #Napoli. Cosa può succedere a #Leao x.com Secondo quanto riportato da Sky Sport, Leao è volato in Portogallo per sottoporsi ad una visita specialistica Tutte le ultime sul recupero del 10 rossonero - facebook.com facebook