Il centrocampista croato si siede in panchina, mentre Jashari confermato in difesa. La squadra si prepara per la sfida contro il Cagliari, con l’allenatore che mantiene la formazione vincente a Genova, fatta eccezione per il cambio in mediana. Modric sta bene, ma non viene schierato dall'inizio. La formazione titolare sarà quindi confermata, con Jashari che resta in campo.

L'assalto alla Champions senza Luka Modric. Anzi, senza Luka Modric titolare. Nell'allenamento di oggi Massimiliano Allegri non ha inserito il croato nella squadra titolare, quella che affronterà domani sera il Cagliari. Quella che dovrà conquistare i tre punti che servono per centrare la matematica qualificazione alla Champions. Modric da una settimana si allena con i compagni grazie a una speciale maschera protettiva che gli ha permesso di accorciare i tempi del recupero dopo l'operazione allo zigomo sinistro per la frattura pluriframmentaria accusata il 26 aprile in uno scontro con lo juventino Locatelli. Ha grande voglia di giocare, ma la partita contro i sardi sarà complicata: il Milan vuole partire forte e anche se sono salvi, gli uomini di Pisacane non verranno a San Siro per fare da sparring partner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Modric verso la panchina: con il Cagliari confermato Jashari

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