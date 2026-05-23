Rafael Leao non si è presentato all’allenamento odierno del Milan, saltando l’intera sessione. La società ha confermato l’assenza senza fornire dettagli. Nei giorni scorsi, il giocatore aveva manifestato malumore pubblico riguardo al rinnovo contrattuale. La situazione tra le parti resta tesa e non ci sono ancora segnali di un incontro imminente. La mancata partecipazione all’allenamento potrebbe influenzare la sua presenza nelle prossime partite.

Il rapporto tra Rafael Leao e il Milan sembra avvicinarsi sempre più al punto di rottura. Le ultime settimane hanno lasciato segnali evidenti di una distanza crescente tra il numero 10 portoghese e l’ambiente rossonero, tra prestazioni altalenanti, critiche dei tifosi e movimenti di mercato che iniziano a diventare concreti. A rendere ancora più rumoroso il clima attorno all’attaccante è stata anche una recente pubblicazione sui social, interpretata da molti come una risposta diretta alle contestazioni ricevute dopo le ultime gare a San Siro. Il futuro di Leao appare destinato a essere uno dei temi centrali dell’estate del Milan. Il club non considera più il portoghese intoccabile e sarebbe disposto ad ascoltare offerte importanti dopo il Mondiale del 2026. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Leao, punto di rottura?

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