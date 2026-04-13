Milan rottura con Leao | addio in estate dove giocherà

Durante la partita contro l’Udinese, i tifosi hanno fischiato Rafael Leao al momento della sostituzione, segnando un momento di rottura tra l’attaccante e il pubblico del Milan. La situazione sembra aver chiarito che il portoghese non farà più parte della squadra nella prossima stagione, confermando la fine del suo rapporto con il club. Leao sembra destinato a lasciare il club durante la sessione estiva di mercato.

La storia tra Rafael Leao e il Milan sembra essere giunta alla fine. La gara casalinga contro l’Udinese ha certificato la profonda spaccatura tra l’attaccante portoghese e la tifoseria rossonera, culminata con sonori fischi da parte di San Siro al momento della sostituzione nel secondo tempo. Rafa Leao via dal Milan? La settima stagione in maglia rossonera si sta rivelando la più complessa del previsto per Leao. Con l’avvento di Max Allegri ed il cambio di ruolo, in tanti speravano nell’esplosione di Leao. L’ex Lille, al contrario, ha evidenziando una netta involuzione sia sul piano delle prestazioni che dell’atteggiamento generale. Le difficoltà in campo, derivanti anche da una combinazione di fattori tattici e fisici, non sono più tollerati a Milanello.🔗 Leggi su Sportface.it

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