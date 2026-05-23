La trattativa per Goretzka ormai a un passo dalla conclusione. Possibile ritorno di Adriano Galliani. Leao e altri giocatori in forte dubbio per il futuro: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi. Come sottolinea il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb', il Milan ha bloccato il colpo Leon Goretzka. Il tedesco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e può arrivare senza pagare nulla per il cartellino: il suo arrivo è a un passo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leao e tanti in bilico per il futuro. Goretzka a un passo. Può tornare Galliani

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