Di Stefano lancia la bomba sul Milan | Tre scenari per il club Può tornare Galliani

Da pianetamilan.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una trasmissione televisiva, un inviato di Sky ha illustrato tre possibili scenari per il futuro del Milan, tra cui la possibilità di un ritorno di un ex dirigente. Sono stati presentati dettagli riguardanti le decisioni che potrebbero essere prese dalla società, senza ulteriori approfondimenti o commenti personali. La discussione si è concentrata sulle varie alternative in campo per la gestione del club, lasciando intendere che queste opzioni sono state considerate dalla dirigenza in vista di eventuali cambiamenti.

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Continuano le voci sul possibile futuro del Milan che potrebbe essere alla vigilia di un'altra pesante rivoluzione. Dopo le parole di Di Marzio di poche ore fa, ci ha pensato il giornalista Di Stefano a svelare i possibili scenari a Sky Sport. Il primo scenario vedrebbe Furlani al suo posto da AD del Milan. In quel caso, pronto D'Amico da DS e un nuovo allenatore (si parla di profili alla Italiano). Il secondo scenario vedrebbe più potere a Ibrahimovic: lo svedese sceglierebbe un nuovo allenatore e un nuovo DS, come ad esempio Paratici. C'è poi un terzo scenario: Di Stefano parla di una possibile rivoluzione totale, con Cardinale che sceglierebbe un nuovo AD sostituendo Furlani. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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