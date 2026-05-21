Goretzka svela il futuro Furlani via e Galliani più vicino Occhio all’offerta

Nell’ambito delle trattative di mercato, si fanno strada alcune novità riguardo a giocatori e dirigenti. Sul canale YouTube di Pianeta Milan, Stefano Bressi ha commentato gli sviluppi più recenti, menzionando il possibile addio di Furlani e un avvicinamento di Galliani. Inoltre, si parla anche del futuro di Goretzka, con attenzione alle offerte che potrebbero arrivare. Questi temi sono al centro delle discussioni tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il futuro del Milan potrebbe essere vicino a un bivio: dopo la partita contro il Cagliari ci potrebbero essere delle decisioni importanti da parte di Gerry Cardinale per quanto riguarda sia la società, sia la panchina del Milan. Decisioni che, inevitabilmente, influenzeranno anche il mercato estivo dei rossoneri. La nostra redazione ha fatto il punto completo sulla situazione riguardo le tante notizie uscite nella giornata di oggi. Sul canale YouTube di Pianeta Milan, il nostro Stefano Bressi ha parlato proprio di tre sviluppi chiave per il futuro rossonero: il centrocampista Leon Goretzka è sempre più vicino al trasferimento al Milan. Ecco cosa manca. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Goretzka svela il futuro. Furlani via e Galliani più vicino. Occhio all’offerta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video GORETZKA SVELA IL FUTURO MILAN, NUOVA OFFERTA PER… FURLANI VIA E GALLIANI PIÙ VICINO Sullo stesso argomento Calciomercato, Pellegatti sicuro: “Goretzka sempre più vicino. Ecco i dettagli sull’offerta del Milan”Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione sul momento che sta vivendo il Milan. Milan, accordo con Goretzka. Opzione Briatore con Galliani! Furlani pronto a farsi da parteGli scenari sul possibile futuro del Milan: Furlani e Ibra pronti a farsi da parte. Bayern, Goretzka: Orgoglioso di far parte della famiglia. Ma il suo futuro potrebbe essere a MilanoLeon Goretzka saluta il Bayern Monaco dopo il titolo conquistato e si avvicina sempre di più a un trasferimento in Serie A, con il Milan in pole. tuttojuve.com Goretzka, futuro deciso?Il futuro di Leon Goretzka sembra ormai deciso. Il centrocampista tedesco è pronto a lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione e tutto porta verso un trasferimento in Serie A, dove sarebbe i ... tuttojuve.com