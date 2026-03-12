Durante una riunione a pranzo, il direttore generale del Milan ha incontrato l’allenatore per discutere delle strategie di mercato. Tra i temi trattati, la possibilità di acquistare Moise Kean, attaccante del 2000, come rinforzo per la squadra. Il club sta valutando due opzioni per l’attacco, con l’obiettivo di rafforzare la rosa prima della prossima finestra di trasferimenti.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, due giorni fa Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri, rispettivamente amministratore delegato e allenatore del Milan, hanno pranzato insieme, dibattendo, tra una portata e l'altra, sui desideri del tecnico livornese per la prossima sessione estiva di calciomercato. Allegri avrebbe chiesto almeno un titolare forte per reparto e, a quanto pare, avrebbe ricevuto rassicurazioni in merito. Per l'attacco, dove Allegri si aspetta i gol che rendano competitivo il Milan anche in Europa, i fari rossoneri sono tutti puntati su Moise Kean. Ha vissuto un'annata splendida, nella stagione 2024-2025, con la Fiorentina. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, pranzo tra Furlani e Allegri: chiesto Kean per l’attacco. Due alternative

Articoli correlati

Calciomercato Milan, dopo Füllkrug parte l’assalto al difensore: Allegri spinge per Gatti, due le piste alternativeCon l’arrivo a Malpensa di Niclas Füllkrug, il Milan ha archiviato il capitolo attacco e ha spostato il focus sul reparto difensivo.

Calciomercato, Allegri spinge per Kean: primi contatti tra Milan e gli agenti. Camarda la chiave?Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a lavorare per trovare una nuova punta per le prossime stagioni.

Una selezione di notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Real Madrid, terzo assalto ad Allegri: il piano con Modric e il fattore Rabiot.

Milan, in attesa per gli esami di Mateta arriva Dalpiaz. La Juventus tra Icardi e SorlothAttesa per Mateta. Il Milan vuole vederci chiaro e ha inviato i medici a Londra per ulteriori visite mediche. Bisogna controllare il ginocchio dell’attaccante francese, dopo che il club di via Aldo ... ilmessaggero.it

André-Milan a rischio tribunale? Un affare da 17 milioni con due incogniteBraccio di ferro tra i rossoneri e il Corinthians sul centrocampista brasiliano, si rischia di arrivare al giudizio della Fifa. Il primo investimento per l'estate sarebbe su un giovane, sorprendente c ... msn.com