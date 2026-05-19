Si vocifera che ci siano discussioni interne riguardo alla leadership della squadra per il prossimo anno, con alcune fonti che suggeriscono la possibilità di un cambiamento nella posizione di un dirigente di spicco. Tra le ipotesi circolate, si parla di un eventuale ritorno di un ex amministratore delegato, coinvolto in passato nelle decisioni strategiche della società. Le trattative sembrano essere in fase avanzata, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali in merito alle decisioni definitive.

Perché il nuovo Milan prenda forma c’è prima da aspettare che quello attuale concluda il lavoro: non un’attesa lunghissima, mancando appena cinque giorni alla fine del campionato. Un tempo che all’interno del club e della squadra vorrebbero trascorrere in serenità, con le attenzioni rivolte unicamente alla prossima e ultima partita. Nel frattempo però, anche senza prendere decisioni definitive prima di fine maggio, le grandi manovre vanno avanti. Oltre ad Allegri e alla casella tecnica più importante, vanno definite le altre posizioni dell’organigramma societario. O anche extra: Zlatan Ibrahimovic infatti non ha un ruolo specifico nel club, ma opera per conto del proprietario Gerry Cardinale, di cui è Senior Advisor. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E se Furlani farà un passo indietro? Spunta l'ipotesi Galliani

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