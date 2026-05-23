Niccolò Ceccarini ha riferito che Gonçalo Ramos è il giocatore preferito dal tecnico del Milan. La trattativa coinvolge valutazioni sui numeri, sui costi e sulla fattibilità dell’operazione. Non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi o sulle cifre, né conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte. Il club sta valutando le opzioni per acquisire l’attaccante, considerandone le caratteristiche e la compatibilità con la rosa.

La stagione del Milan sta per volgere al termine e la dirigenza è già al lavoro in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. I rossoneri sono alla ricerca di un attaccante di caratura internazionale, per rinforzare il reparto offensivo in vista dell'imminente ritorno in Champions League. Tra i vari profili individuati, uno dei nomi più cladi resta quello di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001, attualmente in forza al PSG. A confermare l'interesse del Milan per Gonçalo Ramos è stato Niccolò Ceccarini. Il giornalista ha rivelato alcuni dettagli sul possibili affare nel suo editoriale pubblicato per 'Tuttomercatoweb'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ceccarini: “Gonçalo Ramos il preferito di Allegri”. Numeri, costi e fattibilità dell’operazione

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