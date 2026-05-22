Il tecnico del Milan ha manifestato pubblicamente l’interesse per Gonçalo Ramos, attaccante del Paris Saint-Germain, nel mercato estivo. La squadra rossonera prepara un’offerta per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di qualificarsi alla Champions League. Intanto, la sfida contro il Cagliari rimane strategica per mantenere le ambizioni europee, mentre le trattative di mercato sono in corso per definire il futuro del giocatore portoghese.

Manca solo la partita contro il Cagliari per decidere il destino di questa stagione per il Milan e anche il futuro: con tre punti i rossoneri sarebbero in Champions League. Una competizione che può spostare 100 milioni di euro tra premi UEFA e ricavi. Per il Diavolo, la priorità sul calciomercato resta quella di trovare una nuova prima punta importante: Allegri, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ha fatto il nome di Gonçalo Ramos, attaccante del Psg. Non sarebbe comunque un'operazione semplice, ma sarà fatto un tentativo. Altri nomi in corsa: complicato per i costi anche Guirassy del Borussia Dortmund, mentre in lista ci sono Jackson e Sorloth. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri allo scoperto, vuole la stella del PSG: il Milan prepara il colpo Gonçalo Ramos

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Calciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il puntoCalciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Gravina torna a parlare: «Non sono stato...

FC 26 SBC Momenti: Gonçalo Ramos (88) – Il “Pistolero” del PSGSe hai bisogno di un attaccante che faccia a sportellate con i difensori ma che sappia anche dialogare con la squadra, questa versione Momenti di...