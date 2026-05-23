Domani si disputa la partita tra Milan e Cagliari, valida per la qualificazione in Champions League. La formazione dei rossoneri potrebbe vedere Modric in panchina, con un altro giocatore al suo posto. La sfida si svolge in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica. Le probabili formazioni sono ancora in fase di definizione, ma la partita si preannuncia equilibrata.

Ormai manca pochissimo: il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a scendere in campo per l'ultima volta in questa stagione. Domani sera, alle ore 20:45, tra le mura di San Siro arriva il Cagliari di Fabio Pisacane, già salvo grazie alla vittoria contro il Torino nello scorso turno. Ma la partita non è di certo da sottovalutare, anche se i rossoblù non hanno nulla da perdere. In palio, infatti, non ci sono solamente 3 punti importantissimi per centrare la qualificazione in Champions League, ma anche tanti milioni che servirebbero per finanziare il mercato estivo. Ma quali potrebbero essere le scelte degli allenatori? Vediamole assieme.... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, probabili formazioni: Modric in panchina, al suo posto lui!

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