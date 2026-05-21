Milan-Cagliari la probabile formazione di Allegri | tre ballottaggi a sorpresa e la decisione su Modri?

Da pianetamilan.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio si gioca a San Siro la partita tra Milan e Cagliari, penultima giornata di Serie A. L'allenatore Allegri sta valutando diverse scelte di formazione, con tre possibili cambi rispetto alla squadra titolare. Tra i dubbi principali c’è la presenza di Luka Modri in cabina di regia, dopo alcune settimane di assenza. La decisione finale sulla formazione verrà comunicata poco prima del calcio d’inizio.

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Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 24 maggio alle ore 20:45 a 'San Siro', sarà l'atto finale della stagione rossonera. Per il Diavolo l'importanza del match è vitale: con una vittoria, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri conquisterebbe l'accesso aritmetico alla prossima Champions League. Ma con quale undici titolare il Milan affronterà i rossoblù di Fabio Pisacane, già salvi aritmeticamente dalla scorsa giornata di campionato? La grande novità di formazione sarà rappresentata dal ritorno dal primo minuto, in cabina di regia nel 3-5-2, di Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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