Domenica 24 maggio si gioca a San Siro la partita tra Milan e Cagliari, penultima giornata di Serie A. L'allenatore Allegri sta valutando diverse scelte di formazione, con tre possibili cambi rispetto alla squadra titolare. Tra i dubbi principali c’è la presenza di Luka Modri in cabina di regia, dopo alcune settimane di assenza. La decisione finale sulla formazione verrà comunicata poco prima del calcio d’inizio.

Milan-Cagliari, partita della 38esima e ultima giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 24 maggio alle ore 20:45 a 'San Siro', sarà l'atto finale della stagione rossonera. Per il Diavolo l'importanza del match è vitale: con una vittoria, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri conquisterebbe l'accesso aritmetico alla prossima Champions League. Ma con quale undici titolare il Milan affronterà i rossoblù di Fabio Pisacane, già salvi aritmeticamente dalla scorsa giornata di campionato? La grande novità di formazione sarà rappresentata dal ritorno dal primo minuto, in cabina di regia nel 3-5-2, di Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, la probabile formazione di Allegri: tre ballottaggi a sorpresa e la decisione su Modri?

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Milan, le ultime notizie e la probabile formazione verso la sfida col Cagliari | Serie A

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