Per la partita tra Milan e Cagliari, l'allenatore ha convocato Folorunsho e Liteta. La lista comprende anche altri giocatori, ma non sono stati specificati ulteriori dettagli sui convocati. La gara si giocherà nell’ultima giornata del campionato. Non sono state annunciate modifiche alla formazione o altre decisioni riguardanti la rosa.

Domenica sera alle 20:45, i riflettori di San Siro si accenderanno su Milan-Cagliari, match valido per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Il club sardo ha reso note le convocazioni in vista della sfida contro i rossoneri. Di seguito, tutti i giocatori scelti dal tecnico rossoblù Fabio Pisacane. Milan-Cagliari sarà una partita fondamentale per la corsa Champions della squadra di Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per avere la certezza aritmetica del quarto posto. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il destino del Diavolo dipenderà dai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnati contro Verona, Cremonese e Torino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Cagliari, i convocati di Pisacane: la scelta su Folorunsho e Liteta

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