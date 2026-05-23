Milan-Cagliari i convocati di Pisacane | la scelta su Folorunsho e Liteta

Da pianetamilan.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per la partita tra Milan e Cagliari, l'allenatore ha convocato Folorunsho e Liteta. La lista comprende anche altri giocatori, ma non sono stati specificati ulteriori dettagli sui convocati. La gara si giocherà nell’ultima giornata del campionato. Non sono state annunciate modifiche alla formazione o altre decisioni riguardanti la rosa.

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Domenica sera alle 20:45, i riflettori di San Siro si accenderanno su Milan-Cagliari, match valido per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie A 20252026. Il club sardo ha reso note le convocazioni in vista della sfida contro i rossoneri. Di seguito, tutti i giocatori scelti dal tecnico rossoblù Fabio Pisacane. Milan-Cagliari sarà una partita fondamentale per la corsa Champions della squadra di Massimiliano Allegri. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per avere la certezza aritmetica del quarto posto. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il destino del Diavolo dipenderà dai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnati contro Verona, Cremonese e Torino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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