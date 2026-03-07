LIVE Alle 15 Cagliari-Como le ultime | Fabregas con Douvikas Pisacane si affida a Folorunsho

Alle 15 si gioca Cagliari-Como, con Fabregas in campo insieme a Douvikas e Pisacane che sceglie Folorunsho tra le linee. I sardi cercano punti utili per la salvezza, mentre gli ospiti puntano a mantenere vive le speranze di qualificazione in Champions League. La partita è in diretta e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

(4-2-3-1): Butez; Valle, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; J. Rodriguez, Nico Paz, Diao; Douvikas. All. Fabregas (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Juan Rodriguez, Smolcic; Adopo, Liteta, I. Sulemana; Palestra, Folorunsho, S. Esposito. All. Pisacane Dopo lo 0-0 dell’andata, il Como ha vinto solo una delle ultime nove sfide contro il Cagliari (5 pareggi, 3 sconfitte), e quattro di queste partite sono finite sull'1-1. Livio Marinelli, sezione di Tivoli, è l’arbitro scelto per Cagliari-Como. La designazione lo vede con gli assistenti Davide Moro (sezione di Schio) e Simone Biffi (Treviglio), quarto ufficiale Giovanni Ayroldi (Molfetta). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

