LIVE Alle 15 Pisa-Cagliari le ufficiali | Hiljemark con Durosinmi Pisacane avanza Folorunsho

Alle 15 si gioca Pisa-Cagliari, con le formazioni ufficiali. Hiljemark e Durosinmi sono titolari nei padroni di casa, mentre Pisacane è in campo dall’inizio e Folorunsho avanza tra i sardi. I nerazzurri non hanno mai perso in casa contro il Cagliari in Serie A, ottenendo un successo e due pareggi nelle sfide precedenti.

(3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Mina; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Obert; Kilicsoy, Folorunsho. All.Pisacane (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestreli; Angori, Aebischer, Marin, Leris; Moreo, Tramoni; Durosinmi All.Hiljemark (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Dossena, Mina, Obert; Adopo, Gaetano, Sulemana; Palestra, Kilicsoy, Folorunsho All.Pisacane (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Bozhinov; Angori, Aebischer, Marin, Loyola, Leris; Moreo, Durosinmi All.Hiljemark La direzione di gara per Pisa-Cagliari è stata affidata a Federico La Penna. Gli assistenti che lo affiancheranno saranno Bercigli e Trinchieri. Il quarto ufficiale è Fourneau. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 15 Pisa-Cagliari, le ufficiali: Hiljemark con Durosinmi, Pisacane avanza Folorunsho Articoli correlati Leggi anche: LIVE Alle 15 Cagliari-Como, le ultime: Fabregas con Douvikas. Pisacane si affida a Folorunsho Pisa-Cagliari, le formazioni ufficiali: Hiljemark lancia Tramoni, Pisacane ritrova GaetanoLe scelte dei due allenatori per il match della 29ª giornata in programma alle 15 all'Arena Garibaldi Contenuti utili per approfondire LIVE Alle 15 Pisa Cagliari le ufficiali... Temi più discussi: Diretta Pisa-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Cagliari, matchpoint salvezza a Pisa: oggi alle 15 lo scontro diretto con l’ultima in classifica; Pisa-Cagliari: probabili formazioni e statistiche; Verso Pisa-Cagliari: biglietti in vendita con riduzione per le tifose nerazzurre. Pisa Cagliari LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del matchPisa Cagliari: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 29a giornata del campionato Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! Il Pisa ed il Cagliari si sfidano oggi a partire dalle ore 1 ... cagliarinews24.com Pisa-Cagliari LIVEIl Cagliari non è ancora salvo e spera di avvicinare la quota 40 con un successo esterno a Pisa, consapevole di come il terzultimo posto sia lontano appena 6 punti, dunque con una lotta salvezza ... calciomercato.com Le formazioni ufficiali di Pisa-Cagliari: ancora Nicolas tra i pali per i padroni di casa tinyurl.com/ywasad8z x.com 29ª di Serie A che prosegue con le gare della domenica: Verona-Genoa, Sassuolo-Bologna, Pisa-Cagliari ma soprattutto Como-Roma e Lazio-Milan a chiudere! facebook