Il proprietario del Milan è tornato a visitare lo stadio di San Siro in vista del derby di domenica. La presenza di Cardinale è stata confermata e rappresenta un recupero importante per la squadra. Oggi, 5 marzo 2026, le principali notizie riguardano anche la questione della quota di Elliott, mentre l’attenzione si concentra sugli eventi in programma per la sfida imminente.

Nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2026, molti siti web e vari quotidiani sportivi hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri. Non potrebbe essere altrimenti visto il derby di Milano sempre più vicino. Nella giornata di oggi diversi rossoneri hanno parlato. Non solo, anche il ritorno di Cardinale a 'San Siro' e novità dal punto di vista societario. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA Arrivano buone notizie da Milanello. Davide Bartesaghi, infortunatosi nell'ultima partita di campionato con la Cremonese, è tornato ad allenarsi in gruppo. A meno di intoppi, l'esterno classe 2005 dovrebbe essere convocato per il derby contro l'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale torna a ‘San Siro’. Recupero importante per il derby. La verità sulla quota di Elliott

Milan, riecco Cardinale! Il patron torna a San Siro per il derby: uno sguardo sul futuro tra stadio e NBA EuropeRinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se...

Milan, Cardinale a ‘San Siro’ per il derby: ecco cosa altro figura nel suo programmaCardinale ne approfitterà per salutare la squadra e per parlare con i dirigenti per i grandi temi di attualità di questo periodo storico per i...

Aggiornamenti e notizie su San Siro.

Temi più discussi: Milan, Gerry Cardinale a San Siro per il derby? In agenda il nuovo stadio e Nba Europe; Gerry Cardinale al derby: stadio e Nba Europe nel futuro del Milan; Milan, Cardinale a San Siro per il derby: Questi i due motivi principali; Milan, Gerry Cardinale a San Siro per il Derby contro l'Inter? Stadio e NBA Europe, tutti i suoi impegni.

Milan, un tifoso in più per il derby: Cardinale atteso alla rifinitura a Milanello e poi a San SiroGerry Cardinale torna in Italia per il derby Inter-Milan. Il proprietario rossonero sarà a Milanello e a San Siro per sostenere Max Allegri e la squadra ... sportmediaset.mediaset.it

Milan, riecco Cardinale! Il patron torna a San Siro per il derby: uno sguardo sul futuro tra stadio e NBA EuropeMilan, riecco Cardinale! Il proprietario dei rossoneri torna a San Siro per il derby contro l’Inter: uno sguardo sul futuro tra stadio e NBA Europe Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è atteso a ... calcionews24.com

Cardinale carica il #Milan: a Milanello per la rifinitura, in tribuna a San Siro per il derby calciomercato.com/liste/cardinal… #MilanInter x.com

San Siro, sabato la super condizionata “Orlando Zamboni“, femmine, tre anni nel “Silver Song“ e quattro anni nel “Nelumbo” Leggi: https://www.grandeippicaitaliana.it/news/san-siro-sabato-la-super-condizionata-orlando-zamboni-femmine-3-anni-nel-silver- - facebook.com facebook