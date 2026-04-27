Sorpresa sugli spalti di ‘San Siro’ | il patron Cardinale in tribuna per Milan-Juventus

Ieri sera, durante il match tra Milan e Juventus a San Siro, Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del club milanese, era presente tra il pubblico in tribuna. La sua presenza ha attirato l’attenzione tra gli spettatori, anche se non si sono verificati eventi eccezionali legati alla sua presenza. La partita si è conclusa con il risultato noto, mentre il suo ruolo nel club è stato confermato anche in questa occasione.

Una presenza a sorpresa. Infatti, mentre la presenza allo stadio del managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan dall'agosto 2022 era stata annunciata alla vigilia del derby poi vinto 1-0 contro l'Inter lo scorso 8 marzo, quella di ieri sera in tribuna - vicino all'ex campione rossonero Ruud Gullit - è stata inaspettata. Secondo la 'rosea', è probabile che Cardinale abbia in agenda qualche incontro di lavoro a Milano per l'inizio di questa settimana, compresa la programmazione della prossima stagione del Milan, calciomercato incluso. L'ultima volta aveva portato bene, con tre punti per il Diavolo grazie al gol di Pervis Estupiñán; ieri solo un pareggio, ma utile per la rincorsa all'obiettivo della qualificazione in Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sorpresa sugli spalti di ‘San Siro’: il patron Cardinale in tribuna per Milan-Juventus Notizie correlate Milan-Torino, ospite speciale a San Siro: Yacine Adli sugli spalti per supportare il DiavoloDopo il passo falso contro la Lazio, il Milan è tornato subito a vincere, riprendendosi il secondo posto che il Napoli aveva momentaneamente... Milan, riecco Cardinale! Il patron torna a San Siro per il derby: uno sguardo sul futuro tra stadio e NBA EuropeRinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lo sapevate che... Le sfide del passato tra Como e Inter; Milan, ecco da quanto un 9 non segna a San Siro con la Juventus; Milan-Juventus, il dato degli spettatori presenti a San Siro: 75.681; MN - Qualche timido fischio dagli spalti di San Siro al momento del triplice fischio. MN - Qualche timido fischio dagli spalti di San Siro al momento del triplice fischioMilan-Juventus finisce in parità. Nonostante abbia avuto più occasioni nitide da gol, il Diavolo non è riuscito a superare Di Gregorio e portarsi a casa 3 punti che ... milannews.it Inizia Milan-Inter, sugli spalti di San Siro due ministri della difesa: Sergio Ramos e MaterazziAl solito, non mancano i volti noti sugli spalti del Meazza, per la sempre attesissima sfida tra Milan e Inter, il Derby della Madonnina. In particolare, inquadrati dalle immagini delle riprese ... tuttomercatoweb.com Spari sull’America Business rosso sui migranti: via dall’Albania 2 migranti su 3 La Fenice solleva la Venezi Sbadigli a San Siro: Milan-Juve 0:0 La prima pagina del Giornale è in edicola x.com Thank you, Interisti See you next Sunday at San Siro! - facebook.com facebook