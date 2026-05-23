L'allenatore del Milan ha dichiarato che, a bocce ferme, valuteranno tutto riguardo alla situazione di Tare. Ha anche commentato il possibile ritorno di Galliani, senza fornire dettagli specifici.

Il Milan si prepara ad affrontare quella che Allegri ha definito: "La partita più importante dell'anno". Contro il Cagliari, i rossoneri si giocano l'accesso in Champions all'ultima giornata: al Diavolo serve una vittoria per non dipendere dai risultati di Roma, Como e Juventus. Dal ritorno nell'Europa che conta passerà anche il futuro dello staff tecnico e di alcuni dirigenti, con Cardinale pronto a scatenare una vera e propria rivoluzione. Tra i nomi più in discussione c'è quello del direttore sportivo Igli Tare, che, secondo molto, potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. Un altro dirigente destinato all'addio è Giorgio Furlani: l'amministratore delegato non ha gradito la contestazione nei suoi confronti ed è pronto ad andarsene. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Tare? A bocce ferme valuteremo tutto. Sul possibile ritorno di Galliani vi dico questo”

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