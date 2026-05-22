Allegri vuole Tare e il ritorno di Galliani al Milan | nuovo presidente rossonero?

Dopo la partita contro il Cagliari, si sono aperte nuove discussioni riguardo alla gestione societaria del Milan. L’allenatore ha espresso interesse per alcune figure dirigenziali e ha richiesto il ritorno di un ex dirigente storico della società. La situazione ha portato a un dibattito interno sulla futura direzione del club, mentre si aspettano sviluppi sulle nomine e sugli incarichi chiave nel prossimo futuro. La vicenda coinvolge diversi nomi e possibili cambiamenti all’interno della dirigenza.

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Siamo quasi arrivati al tempo dei bilanci per il Milan: il futuro si potrebbe decidere già dalla prossima settimana, dopo la partita finale contro il Cagliari. La possibile qualificazione in Champions League (serve vincere contro i sardi), potrebbe accelerare i cambiamenti messi in atto da Gerry Cardinale. Possibili cambi nell'organigramma rossonero, con Giorgio Furlani che potrebbe dire addio al Diavolo e con un possibile gradito ritorno nel mondo Milan (ma con un ruolo inedito). Massimiliano Allegri chiede meno ingerenze tecniche da parte di Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic, come sottolinea 'Il Giorno'. Al fianco dell'allenatore livornese potrebbe restare come direttore sportivo Igli Tare, questo nonostante le voci di un addio quasi certo negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri vuole Tare e il ritorno di Galliani al Milan: nuovo presidente rossonero? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE Sullo stesso argomento Milan, Top news rassegna: Malaga vuole Allegri. Dybala in rossonero? Il nuovo nomeNella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Milan, Top news rassegna: Malagò vuole Allegri. Dybala in rossonero? Il nuovo nomeNella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Giuntoli verso l' Atalanta, i Percassi lo aspettano prima di liberare D'Amico che andrà al Milan (pronto un biennale per lui). Tare è stato fatto fuori da Cardinale e Allegri si ritrova senza sponsor al Milan e con le ingerenze di Ibra che vuole la sua … x.com [Moretto] Per motivi finanziari e sportivi, è improbabile che il Milan si separi da Allegri. Dobbiamo capire cosa vuole fare Allegri. Quindi sposterei completamente l'attenzione sul tecnico, che alla fine della stagione farà le proprie valutazioni. reddit Calciomercato Lazio | Allegri spinge per Gila: lo vuole ad ogni costoCALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Massimiliano Allegri potrebbe essere a Milano o a Napoli (con la Laizo che aveva tentato un approccio consapevole di non poter andare a dama). lalaziosiamonoi.it Cassano e le telefonate con Ibrahimovic: Allegri fa filtrare quello che vuole, ma andrà via dal MilanAntonio Cassano a Viva el Futbol spietato sul futuro del Milan: Allegri e Tare via a fine stagione, hanno fatto un disastro ... fanpage.it