Tare pre Lazio Milan | Stasera è fondamentale vincere sul futuro di Modric e sul pareggio dell’Inter vi dico questo

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha commentato poco prima del calcio d’inizio della partita tra Lazio e Milan, sottolineando l'importanza di ottenere una vittoria questa sera. Ha menzionato che il risultato potrebbe influenzare il futuro di Modric e ha fatto riferimento anche al pareggio dell’Inter. Il suo intervento si è concentrato sull’impegno della squadra e sulle conseguenze di un eventuale esito positivo.