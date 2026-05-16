Milan ora parla Allegri | Modric recuperato Con Cardinale ho discusso del futuro La lite con Ibra? Sempre avuto confronti

L'allenatore del Milan ha aggiornato sulla condizione di Modric, confermando il suo recupero. Ha anche rivelato di aver avuto un confronto con il proprietario riguardo alle possibilità future della squadra. Riguardo alla discussione con l’attaccante svedese, ha spiegato di aver sempre avuto confronti diretti con lui senza problemi. Allegri ha inoltre commentato le dichiarazioni del proprietario sulla qualificazione in Champions League, senza aggiungere ulteriori dettagli.

Massimiliano Allegri a tutto campo. Sulle parole del proprietario del Milan Gerry Cardinale (“Non arrivare in Champions sarebbe un fallimento”). Sulla lite con Zlatan Ibrahimovic. Sul recupero di Luka Modric e sul ritiro. Soprattutto, il tecnico cerca di restare sul pezzo, ossia sulla sfida di domenica 17 aprile, a Marassi alle ore 12 col Genoa: “La cosa più importante, parlare di altro serve a nulla. Le analisi vanno fatte alla fine”. La buona nuova, in una settimana difficile, è il ritorno di Modric dopo l’operazione allo zigomo del 27 aprile: “Sì, è a disposizione. Ha provato la maschera protettiva e si è allenato per la prima volta con la squadra oggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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