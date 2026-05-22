Il campionato si avvia alla conclusione, con ancora una partita da giocare prima di conoscere i risultati definitivi. Tra i vari temi caldi, si parla dei possibili addii di due giocatori che hanno vestito la maglia rossonera quest’anno. I rumors riguardano il futuro di Loftus-Cheek e Fofana, che potrebbero lasciare la squadra nel corso dell’estate. La stagione si avvia alla fine, ma le decisioni sul mercato sono già alle porte.

La stagione è giunta al termine. Vero, manca una sola partita per decidere il destino del Milan e dei vari interpreti. In entrambi i casi, Loftus Cheek e Fofana dovranno trovare dimora altrove. Il loro rendimento non è mai arrivato alle aspettative di inizio anno dettate da Allegri e ora, arrivati al capolinea, le strade di entrambi si divideranno. Lo stesso discorso vale per gran parte del reparto offensivo. Loftus-Cheek e Fofana verso l’addio. A Casa Milan e a Milanello è ora di rivoluzione. Non c’è ancora niente di ufficiale, a parte il cambio maglia per la prossima stagione, ma si sta pensando a un cambiamento profondo e tutt’altro che banale. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, rivoluzione in estate: Loftus-Cheek e Fofana ai saluti

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