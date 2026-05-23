Milan Allegri chiaro in conferenza stampa | Futuro? Ecco da cosa dipende
In conferenza stampa, l’allenatore del Milan ha dichiarato che il suo futuro dipenderà dai risultati della squadra e dalle decisioni della società. Ha sottolineato che si concentrerà sulla prossima partita e che non ha ancora preso decisioni definitive sul proseguimento della sua collaborazione. Ha aggiunto che il suo obiettivo è migliorare la squadra e raggiungere gli obiettivi prefissati. Nessuna indicazione su eventuali rinnovi o cambi di staff.
Domani sera, il Milan sarà impegnato nell'ultimo appuntamento stagionale: il match di San Siro contro il Cagliari. I rossoneri si giocano la qualificazione in Champions League contro una squadra aritmeticamente salva, ma che vorrà fare una bella figura e complicare i piani di Massimiliano Allegri. Con una vittoria, il Diavolo avrebbe la certezza di tornare nell'Europa che conta. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il quarto posto dipenderebbe dai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnate contro Verona, Cremonese e Torino. La sfida contro il Cagliari potrebbe essere decisiva anche per il futuro di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Napoli-Milan | | Allegri e Maignan in conferenza stampa pre-partita
Sullo stesso argomento
Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Milan Torino: «Gimenez convocato, il futuro di Modric dipende da lui. Ecco cos’è successo con Leao»Calciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito.
Futuro Allegri, ecco da cosa dipende: il Milan si affida a lui e alle mosse anti-AtalantaIl Milan deve chiudere la stagione al massimo: tre partite al termine contro Atalanta, Genoa e Cagliari con un solo obiettivo, ovvero vincerne due...
Tutti devono lavorare per il bene del Milan, messaggio ribadito da Massimiliano Allegri dopo la vittoria sul Genoa (chiaro, no?) #Allegri #AcMilan facebook
[LuizCarlosLargo] A 41 ANNI, Thiago Silva parteciperà all'ULTIMA stagione della sua carriera al Milan. Si prevede che il Milan offra un contratto di un anno al difensore, che è tra i più grandi campioni del calcio con 30 titoli vinti. reddit
Milan-Cagliari, Allegri: Ritmo del 2026 tragico. Ecco il futuro di Leao e PulisicLe dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro i sardi di Pisacane: ecco le sue parole ... milanlive.it
Allegri al Napoli? Le intenzioni in casa Milan sono chiare, piano già delineatoAllegri continua a far parlare di sé in ottica futuro, con il Napoli che continua a guardare in casa rossonera: il piano del Milan. spaziomilan.it