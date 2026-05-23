Milan Allegri chiaro in conferenza stampa | Futuro? Ecco da cosa dipende

Notizia in breve

In conferenza stampa, l’allenatore del Milan ha dichiarato che il suo futuro dipenderà dai risultati della squadra e dalle decisioni della società. Ha sottolineato che si concentrerà sulla prossima partita e che non ha ancora preso decisioni definitive sul proseguimento della sua collaborazione. Ha aggiunto che il suo obiettivo è migliorare la squadra e raggiungere gli obiettivi prefissati. Nessuna indicazione su eventuali rinnovi o cambi di staff.