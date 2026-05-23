Milan Allegri chiaro in conferenza stampa | Futuro? Ecco da cosa dipende

Da pianetamilan.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In conferenza stampa, l’allenatore del Milan ha dichiarato che il suo futuro dipenderà dai risultati della squadra e dalle decisioni della società. Ha sottolineato che si concentrerà sulla prossima partita e che non ha ancora preso decisioni definitive sul proseguimento della sua collaborazione. Ha aggiunto che il suo obiettivo è migliorare la squadra e raggiungere gli obiettivi prefissati. Nessuna indicazione su eventuali rinnovi o cambi di staff.

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Domani sera, il Milan sarà impegnato nell'ultimo appuntamento stagionale: il match di San Siro contro il Cagliari. I rossoneri si giocano la qualificazione in Champions League contro una squadra aritmeticamente salva, ma che vorrà fare una bella figura e complicare i piani di Massimiliano Allegri. Con una vittoria, il Diavolo avrebbe la certezza di tornare nell'Europa che conta. In caso di pareggio o sconfitta, invece, il quarto posto dipenderebbe dai risultati di Roma, Como e Juventus, a loro volta impegnate contro Verona, Cremonese e Torino. La sfida contro il Cagliari potrebbe essere decisiva anche per il futuro di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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