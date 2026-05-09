Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan dipende dalla partita contro l'Atalanta, decisiva per la qualificazione in Champions League. La squadra rossonera si affida alle decisioni dell'allenatore e alle strategie messe in atto per affrontare questa sfida. La sfida rappresenta un momento cruciale, con il risultato che potrebbe influenzare le decisioni sul suo incarico. La partita si svolge in un contesto di alta tensione e aspettative.

Il Milan deve chiudere la stagione al massimo: tre partite al termine contro Atalanta, Genoa e Cagliari con un solo obiettivo, ovvero vincerne due per avere la certezza matematica di giocare la prossima edizione della Champions League. Dopo il crollo contro il Sassuolo, la squadra di Massimiliano Allegri non ha più jolly da spendere e non può permettersi passi falsi. Lo ricorda anche 'Tuttosport', che parla della qualificazione in Champions League come vitale per il futuro del Milan: senza, ci potrebbe essere l'ennesima rivoluzione estiva, con tutti in bilico. Dirigenti, giocatori e lo stesso Massimiliano Allegri. Il ritorno nella massima competizione europea è anche lo spartiacque per il mercato.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Futuro Allegri, ecco da cosa dipende: il Milan si affida a lui e alle mosse anti-Atalanta

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