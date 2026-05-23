milan al bivio champions pulisic ultima chiamata

Certezza e leader tecnico. Poi, seconda o terza scelta e fuori giri negli ultimi metri. Futuro incerto, di conseguenza, per Christian Pulisic. "La palla tornerà a entrare e cambierà di nuovo tutto", la frase ribadita più volte sia da Massimiliano Allegri che dal 27enne. Contro il Cagliari, domani alle 20.45 a San Siro, sfida da ora o mai più. Per il Milan. E per Capitan America. Gli acciacchi, nella stagione che lo porterà al Mondiale di casa, hanno messo le ganasce, qui e là, alla punta. Che col Genoa, quanto meno, è tornato a realizzare un assist. Paradossalmente, è diventato così l’unico giocatore del campionato dal 2023, l’anno del suo arrivo, a realizzare più di 30 gol (31) e più di 20 passaggi vincenti (21). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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La doppietta di Christian Pulisic ribalta il Torino e regala la vittoria al Milan

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