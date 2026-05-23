Milan al bivio Champions Pulisic ultima chiamata
Christian Pulisic rischia di perdere il posto nel Milan in vista della Champions, dopo aver mostrato difficoltà nelle ultime gare. Considerato un leader tecnico, il suo ruolo appare in bilico tra prima e seconda scelta. La sua forma attuale non soddisfa e potrebbe essere sostituito nelle prossime partite decisive. Il futuro del giocatore nel club resta incerto, con la possibilità di un addio o di un ruolo diverso nella rosa.
Certezza e leader tecnico. Poi, seconda o terza scelta e fuori giri negli ultimi metri. Futuro incerto, di conseguenza, per Christian Pulisic. "La palla tornerà a entrare e cambierà di nuovo tutto", la frase ribadita più volte sia da Massimiliano Allegri che dal 27enne. Contro il Cagliari, domani alle 20.45 a San Siro, sfida da ora o mai più. Per il Milan. E per Capitan America. Gli acciacchi, nella stagione che lo porterà al Mondiale di casa, hanno messo le ganasce, qui e là, alla punta. Che col Genoa, quanto meno, è tornato a realizzare un assist. Paradossalmente, è diventato così l’unico giocatore del campionato dal 2023, l’anno del suo arrivo, a realizzare più di 30 gol (31) e più di 20 passaggi vincenti (21). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La doppietta di Christian Pulisic ribalta il Torino e regala la vittoria al Milan
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