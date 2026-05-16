Domenica alle 12 si gioca a Marassi una partita decisiva per la corsa alla qualificazione in Champions League, con il Genoa e il Milan che si affrontano in un match che potrebbe influenzare le speranze di entrambe le squadre. L'allenatore del Milan si trova sotto pressione, con la sua posizione legata ai risultati recenti e alla possibilità di ottenere un risultato positivo. Nel frattempo, si parla anche di un possibile caso legato a un giocatore del Genoa, che potrebbe avere ripercussioni sulla formazione e sulla strategia in campo.

Margini di errore ridotti a zero. In casa del Genoa, il Milan si gioca la qualificazione in Champions, ma anche una buona fetta di futuro. Non sarà facile a Marassi, campo tradizionalmente difficile per il Diavolo, a maggior ragione dopo le polemiche dell'andata quando Pavlovic scavò la buca sul dischetto del rigore per indurre all'errore Stanciu in pieno recupero. Scopriamo pronostico e quote di Genoa-Milan, in programma domenica 17 maggio alle ore 12. La pressione è tutta sul Milan, che deve provare a vincere per allontanare lo spettro di una mancata qualificazione in Champions che sarebbe un'onta sul percorso dei rossoneri, ai vertici per buona parte della stagione e crollati inaspettatamente nel finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Genoa-Milan, il pronostico: Allegri è all'ultima chiamata Champions, ma occhio al 'caso Pavlovic'

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