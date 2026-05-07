Furlani fuera | la petizione dei tifosi del Milan che chiedono le dimissioni dell’amministratore delegato

Nei giorni scorsi, i tifosi del Milan hanno promosso una petizione online chiedendo le dimissioni dell’amministratore delegato della società. La richiesta è stata avviata a seguito di alcune decisioni prese dalla dirigenza, che hanno suscitato insoddisfazione tra i sostenitori. La petizione conta ormai diverse migliaia di firme e continua a raccogliere adesioni sui social network. La società non ha ancora commentato ufficialmente la situazione.

Milano, 7 maggio 2026 – Sono tempi molto neri e poco rossi per i tifosi del Milan. Nei giorni scorsi hanno assistito, spettatori impotenti, al trionfo dell’Inter scudettata, con tanto di caroselli, strombazzamenti e sfottò vari, culminati nella tappezzeria di adesivi nerazzurri sul flagship store del Diavolo in via Dante. Il tutto mentre Leao e compagni non hanno ancoro conquistato l’obiettivo di stagione (minimo? unico? mai si è capito.), la qualificazione in Champions League. Chiaro, quindi, che fra i tifosi stiano montando a ritmi sempre più rapidi delusione, irritazione e rabbia. Ben definiti i bersagli: il fondatore di Red Bird Gerry Cardinale, di fatto proprietario del club, e, soprattutto, l’amministratore delegato Giorgio Furlani, suo braccio operativo nel Milan.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furlani fuera: la petizione dei tifosi del Milan che chiedono le dimissioni dell’amministratore delegato Notizie correlate Leggi anche: Milan, i tifosi avviano una petizione per cacciare Furlani: “La sua permanenza non è più sostenibile” Leggi anche: Milan, tifosi stanchi di Furlani: la petizione per la sua cacciata va a gonfie vele Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Le ultime armi del Milan. Adesso tocca a Gimenez; Furlani out, i tifosi del Milan sono scatenati contro l’AD: parte anche la petizione. Furlani fuera: la petizione dei tifosi del Milan che chiedono le dimissioni dell’amministratore delegatoL’iniziativa, lanciata da un supporter del Diavolo sulla piattaforma Change.org, veleggia verso quota 15mila firme. A quel punto potrà essere inviata al proprietario Gerry Cardinale ... ilgiorno.it Furlani contestato: online spunta la petizione contro l’ad del MilanMILANO - Il clima di insofferenza tra i milanisti è destinato ad aumentare ancora di più nel corso dei prossimi giorni. Al di là dei risultati della squadra sul campo, infatti, la tifoseria è in forti ... corrieredellosport.it "Furlani, fuera!": spunta la petizione per far fuori Furlani! Iniziativa da parte dei tifosi rossoneri, rivolta a Cardinale, per richiedere le dimissioni di Giorgio Furlani da AD del #Milan! Le firme su Change.org aumentano di ora in ora...e voi, firmerete - facebook.com facebook Se non vi interessa la petizione anti Furlani e se non vi piacciono le foto fate una cosa: NON ROMPETECI IL CAZZO x.com