Mick Jagger e la festa interrotta parla il sindaco | Rispettata la legge comportamento encomiabile dei carabinieri
Un evento musicale con centinaia di persone si è concluso bruscamente quando le forze dell'ordine sono intervenute. Secondo il sindaco, la legge è stata rispettata e i carabinieri hanno agito in modo encomiabile. La festa, che coinvolgeva il cantante britannico, si è interrotta prima del previsto. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e ha generato numerose polemiche pubbliche.
La musica è finita (in anticipo) e adesso restano le polemiche. L'argomento è noto, tanto da essere salito alla ribalta della cronaca internazionale. Lo scorso mercoledì i carabinieri hanno interrotto una festa privata a Stromboli per il mancato rispetto dell'ordinanza sindacale che vieta. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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