Notizia in breve

Un evento musicale con centinaia di persone si è concluso bruscamente quando le forze dell'ordine sono intervenute. Secondo il sindaco, la legge è stata rispettata e i carabinieri hanno agito in modo encomiabile. La festa, che coinvolgeva il cantante britannico, si è interrotta prima del previsto. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e ha generato numerose polemiche pubbliche.