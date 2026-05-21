Festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieri per la musica violata l' ordinanza

Una festa a Stromboli con la presenza di Mick Jagger è stata interrotta dai carabinieri a causa della musica troppo alta. L'evento, che si svolgeva in un'area privata, aveva attirato diverse persone. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo aver ricevuto segnalazioni relative al disturbo della quiete pubblica. Durante l'intervento, sono state verificate le autorizzazioni e sono state prese le misure necessarie per interrompere la festa. Nessuno è stato denunciato o arrestato in questa occasione.

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La festa di fine produzione del film Three Incestuous Sisters, le cui riprese erano in corso a Stromboli, è stata interrotta dai carabinieri dell’isola per aver superato l’orario limite posto ai locali notturni da un’ordinanza del sindaco di Lipari, il Comune sotto cui ricade il territorio di Stromboli. Alla festa partecipavano molti attori famosi di Hollywood e anche Mick Jagger, che ha un piccolo ruolo nel film. La festa con Mick Jagger interrotta a Stromboli I carabinieri di Stromboli sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 maggio per fermare una festa in corso in uno dei locali dell’isola. I partecipanti erano il cast e gli operatori di Three Incestuous Sisters, film statunitense girato sull’isola. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieri per la musica, violata l'ordinanza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieri: musica spenta dopo le proteste dei viciniSi è conclusa con l’intervento dei carabinieri la festa organizzata a Stromboli per celebrare la fine delle riprese del film “Three Incestuous... "Stop alla musica", i carabinieri interrompono la festa con Mick JaggerLa musica il mercoledì a Stromboli è vietata e alla festa privata organizzata per la fine delle riprese di “Three Incestuous Sisters", cui... il 19 Maggio 1979 Eric Clapton organizza una festa nella sua casa del Surrey per celebrare il suo matrimonio con Patti Boyd. Una parata di stelle tra cui Mick Jagger, gli ex compagni dei Cream, Ginger Baker e Jack Bruce, e soprattutto Paul McCartney, Georg x.com Joan Baez che posa con Charlie Watts, Mick Jagger, Brian Jones e Keith Richards a Glasgow, ottobre 1965. Foto di Rene Hollinger. reddit Mick Jagger a Stromboli: festa privata interrotta dai Carabinieri per musicaMick Jagger, frontman dei Rolling Stones, è sull'isola come interprete di un ruolo principale nella pellicola della regista Alice Rohrwacher. Il film, in lavorazione, valorizza le peculiarità paesaggi ... it.blastingnews.com Musica vietata, festa con Mick Jagger a Stromboli interrotta dai carabinieriLa musica il mercoledì a Stromboli, nelle Eolie, è vietata e alla festa privata organizzata per la fine delle riprese di Three Incestuous Sisters, cui partecipava anche Mick Jagger, è stata interrot ... tg24.sky.it