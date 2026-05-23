È stato presentato un film che racconta la vita di una superstar, evidenziando le sue doti artistiche e umane. La pellicola si distingue per la sua linearità, coerenza e completezza stilistica, offrendo una narrazione che alterna momenti esaltanti e inquietanti. La produzione permette di comprendere meglio i tratti distintivi di questa figura, senza ricorrere a analisi o interpretazioni personali, concentrandosi esclusivamente sui fatti e sulle immagini presentate.

Un film che focalizza solo alcuni aspetti della vita del grande cantante: i talenti innati, i "Jackson Five", il padre severo e ingombrante, lo sbocciare di un grande artista totale che non aveva però un "privato" normale, senza veri amici. Una famiglia straordinaria ma soffocante e al di fuori di essa solo: fumetti, animali e la sua generosità vero i bambini malati. Il film ci aiuta a capire quella sintesi anomala che fu Michael: una sorta di fusione fra Fred Astaire, Elvis, Marcel Marceu e un pizzico di eros mistico alla Ray Charles. Il tutto amalgamato da una fluida androgenìa greco-efebica alla Hermes o Dioniso. Un enigma, una sorta di Mozart in quanto espressione di un eterno Peter Pan senza evoluzione che non è mai cresciuto abitando sempre la sua visionarietà e il suo immaginario fanciullesco, ludico, aionico, lirico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Michael Jackson": un film perfetto nella sua linearità, coerenza e completezza stilistica. Esaltante e inquietante

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Michael Jackson è vivo il video sullautobus che sconvolge il web!

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