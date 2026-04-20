Il 24 aprile sarà disponibile la colonna sonora ufficiale del film dedicato a Michael Jackson, intitolato “Michael”. La colonna sonora si intitola “Michael: Songs from the Motion Picture” e accompagna il biopic interpretato da Jaafar Jackson, che ritrae la vita del cantante. La pubblicazione segue l'uscita del film nelle sale, offrendo ai fan la possibilità di ascoltare le canzoni legate alla storia raccontata sul grande schermo.

Il 24 aprile esce “Michael: Songs from the Motion Picture”, la colonna sonora del biopic su Michael Jackson interpretato da Jaafar Jackson. L’attesa per il film “Michael” entra nel vivo con l’annuncio dell’uscita della colonna sonora ufficiale, disponibile dal 24 aprile in digitale e in tutti i formati fisici. “ Michael: Songs from the Motion Picture ”, pubblicato da Sony Music, accompagna il biopic dedicato alla vita e all’eredità artistica di Michael Jackson, interpretato sullo schermo dal nipote Jaafar Jackson. Il progetto discografico raccoglie 13 brani che ripercorrono l’intera parabola artistica del Re del Pop: dagli esordi con i Jackson 5 e i The Jacksons, fino ai capolavori solisti contenuti in album storici come Off the Wall e Thriller.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Michael Jackson rivive al cinema: in arrivo la colonna sonora ufficiale del film “Michael”

Michael Jackson Performs “Billie Jean” Song Scene - MICHAEL (2026)

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