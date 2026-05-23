Hadjar ha accusato problemi con il nuovo sistema di sterzo, che ha influenzato le sue prestazioni. Dopo aver subito un distacco da Max, il pilota francese ha manifestato rabbia e disappunto. Nonostante i problemi, Hadjar non ha riscontrato lo stesso problema di Verstappen, che ha evidenziato differenze nel modo in cui il sistema di sterzo reagiva durante la gara. La questione riguarda principalmente le modalità di funzionamento del nuovo sistema e le sue implicazioni sulla guida.

? Punti chiave Come ha influito il nuovo sistema di sterzo sulle prestazioni di Hadjar?. Perché il pilota francese non ha avvertito lo stesso problema di Verstappen?. Cosa ha causato l'errore che ha costretto Hadjar all'uscita anticipata?. Quali nuovi aggiornamenti aerodinamici ha introdotto la Red Bull a Miami?.? In Breve Gap di otto decimi rispetto a Verstappen durante tutto il weekend in Florida.. Red Bull introduce nuova ala Macarena e fiancate riviste per il GP Miami.. Differenza tecnica sul sistema di sterzo tra Hadjar e il pilota olandese.. Hadjar punta alla maturità dopo l'errore causato da mancanza di concentrazione.. Isack Hadjar... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Miami, il dramma di Hadjar: errore e rabbia dopo il distacco da Max

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